80 jaar geleden ontplofte Tessenderlo Chemie: 190 doden en dorp verwoest

De ramp vond plaats op 29 april 1942. Arbeiders hadden vermoedelijk stukken ammoniumnitraat proberen los te maken met dynamiet.

De fabriek lag dicht bij het centrum van Tessenderlo en vlak langs het Technisch Heilig-Hartinstituut. De impact was dan ook enorm: 190 doden en meer dan 900 gewonden. In de school kwamen bijna 50 leerlingen om.

Bij de 75e herdenking van de ramp in 2017 getuigde René Van Tienen daarover, hij was 17 jaar op het ogenblik van de ramp en was die dag op school. "Ik zat in de klas en van het ene op het andere moment lag ik onder mijn bank. Het was pikdonker en ik voelde dat ik bloedde aan mijn hoofd."

"Samen met klasgenoten zijn we uit het verwoeste raam gesprongen en naar het centrum gewandeld. Daar kon ik zien wat er precies gebeurd was. Alle huizen lagen plat en iedereen was op zoek naar familie en vrienden. Omdat ik gewond was, ben ik naar huis gestrompeld. Daar vond ik mijn broer in het kolenmagazijn. Door de kracht van de ontploffing was hij tegen de muur van het magazijn geslagen. Even later is hij is dan in mijn armen gestorven."