800 leerlingen fietsen door HEKLA-gemeenten en leren over verkeersveiligheid

De leerlingen rijden in een lus doorheen de 5 gemeenten. In elke gemeente krijgen ze een workshop over verkeersveiligheid. "Zo zijn er workshops over fietsbehendigheid, verkeersregels, zichtbaarheid en de dode hoek ", zegt Reinier Smets van de politiezone Hekla. Tijdens de fietstocht, uitgestippeld door de Fietsersbond, kunnen de leerlingen hun kennis meteen in de praktijk brengen.

"Het is belangrijk dat kinderen mee zijn met verkeersveiligheid. Zeker in de zuidrand, waar er erg veel verkeer is. In combinatie met enkele grote scholen in onze regio, is dat geen goede combinatie. We zien nog te vaak verkeersongevallen waarbij zwakke weggebruikers betrokken zijn."

Het was al meer dan 10 jaar geleden dat er in de zone een verkeersdag van deze grootte werd georganiseerd. Omdat er de hele dag door veel kinderen in de regio zullen fietsen, roept de politie op om extra voorzichtig te zijn.