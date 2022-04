Word je lastiggevallen op café in Mechelen? "Vraag naar Angela" tegen grensoverschrijdend gedrag

Het stadsbestuur van Mechelen en vijftien horecazaken gaan de strijd aan tegen grensoverschrijdend gedrag in de horeca. Indien een klant zo’n probleem heeft, kunnen ze hulp krijgen van het personeel door naar Angela te vragen. “Het is een fictief personage, een codewoord, zodat het personeel op de hoogte is van het probleem”, zegt Johannes Beyens van Café Zapoi. “Wij nemen de klant in kwestie dan even apart om haar tot rust te laten komen en haar te helpen.”