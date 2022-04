Juridische discussie legt proces-Sanda Dia nu mogelijk helemaal stil: burgerlijke partijen in beroep tegen uitspraak rechter

De "feitendiscussie": waar gaat dat over?

Er was maandag op het einde van de tweede zittingsdag een discussie ontstaan over welke feiten de Reuzegommers precies terecht staan (nadat er dus al een discussie was over de "herkwalificatie". In zijn strafvordering gaf de aanklager een motivatie per Reuzegommer mee. Zo gaf hij aan dat hij voor sommigen een langere gevangenisstraf wil omdat ze bijvoorbeeld meer betrokken waren bij de een ander deel van de doop, de avond voor de fatale doopdag, en ook omdat ze bepaalde sms'en hadden gestuurd de dag nadien.

De rechter merkte op dat ze met "handen en voeten gebonden is" en enkel over de feiten "van de namiddag en avond van 5 december 2018 te Vorselaar" kan oordelen (de dag en plek van de fatale visproef) en vroeg aan de aanklager of het feitenrelaas dan wordt uitgebreid (wat juridisch niet zo maar zou kunnen). De aanklager zei in een korte zitting de dag nadien dat ook de feiten van de avond van 4 december in Leuven ter beoordeling staan. Bij de kwalificaties "toedienen van stoffen met de dood tot gevolg", "onopzettelijke doding" en "schuldig verzuim" zijn enkel de feiten van 5 december meegenomen, maar voor de kwalificatie "mensonterende behandeling" zijn wèl alle feiten "tussen 3 en 6 december 2018, zowel te Leuven als te Vorselaar" opgenomen. De aanklager zegt dus dat daardoor alle feiten tussen 3 en 6 december, te Leuven en te Vorselaar "aanhangig zijn gemaakt bij de rechtbank", voor welke kwalificatie de rechtbank dan ook passend vindt.