Italiaanse vrouw (90) krijgt 77 jaar na "cakeroof" nieuwe verjaardagstaart van Amerikaanse soldaten

Mion was alvast heel ontroerd door het gebaar. Terwijl er voor haar "gelukkige verjaardag" gezongen werd, barstte ze in tranen uit. Ze beloofde de taart te delen met haar familie. "We zullen dit dessert met de hele familie opeten terwijl we denken aan deze prachtige dag die ik nooit zal vergeten", zei ze.