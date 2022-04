Het politieke gevecht om 1 mei: hoe de Dag van de Arbeid de feestdag van élke partij werd

Na de ontzuiling, die zich op het einde van de twintigste eeuw in onze samenleving doorzet, durven ook andere partijen stilaan te raken aan dat krachtige socialistische symbool. De eerste die dat doet, is de Franstalige liberaal Louis Michel die in 1982 verkozen wordt tot de nieuwe voorzitter van zijn partij. Michel staat op dat moment nog in de schaduw van de grote Jean Gol, en zoekt een manier om zijn stempel op de partij te drukken. Hij introduceert in 1985 de 1e mei ook als liberale feestdag omdat hij van mening is dat de socialisten geen monopolie hebben op "arbeid". In zijn toespraak zegt Michel: "De 1e mei is de feestdag van alle arbeiders. (…) Werknemers zijn leidinggevenden, zelfstandigen, arbeiders, ambtenaren, leraren, enz. Dit zijn al diegenen die in een samenleving, werken of willen werken, al diegenen die verantwoordelijkheid nemen en al diegenen die uiteindelijk de rijkdom van een samenleving en"een land" in stand houden of opbouwen."