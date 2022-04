Voetbalstadions in Antwerpen en Brugge krijgen door fusie van havens naam van rivaal op reclameborden

"Dat iets dat ook in de fusie is meegenomen en het is waarschijnlijk één van de moeilijkste zaken om op te lossen, want er komt veel emotie bij kijken", erkent de CEO van de fusiehaven, Jacques Van der Meiren. "Maar we zijn ermee bezig en ik denk dat we binnenkort op een ludieke manier enkele verrassingen gaan brengen. We gaan proberen om ook in voetbaltempels het huwelijk tussen Antwerpen en Brugge levendig te maken. Het zal niet meteen voor iedereen vanaf dag 1 oké zijn, maar ik denk dat we er op een plezante manier mee om kunnen gaan. We gaan de komende dagen misschien wel verrassend uit de hoek komen."