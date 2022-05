Beeld Jan Fabre mag in Antwerpse kathedraal blijven: "Ook in de kerk moet grensoverschrijdend gedrag besproken worden"

De directie van de kathedraal van Antwerpen heeft besloten om een beeld van Jan Fabre dat al sinds 2015 in de kerk staat, te laten staan. De beslissing werd al gemaakt voor de veroordeling van de kunstenaar vandaag, en gebeurde op basis van verschillende gespekken met bezoekers. De kathedraal laat weten elke vorm van machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag af te keuren. Toch ziet het bestuur twee redenen om De man die het kruis draagt te laten staan.

Volgens het kathedraalbestuur is het beeld eerst en vooral geen eerbetoon aan de figuur Fabre maar een werk dat stemt tot nadenken. "Veeleer nodigt De man die het kruis draagt uit tot een houding van levensbeschouwelijke openheid en dialoog. Dat de maker van het beeld nu veroordeeld is, doet geen afbreuk aan de relevantie van die oproep", klinkt het.

De bespreekbaarheid van grensoverschrijdend gedrag is een andere drijfveer. "Mocht De Kathedraal hebben beslist om het beeld preventief te verwijderen, zou het lijken alsof ze dit debat uit de weg gaat. De pijnlijke schandalen uit het verleden over misbruik in de Kerk en in een pastorale relatie hebben ons ondertussen wel geleerd dat dat geen optie is. Nu beslist werd dat de sculptuur zijn plaats behoudt, is De Kathedraal ervan overtuigd dat ze een belangrijke bijdrage kan leveren aan het maatschappelijke debat", klinkt het in een statement.