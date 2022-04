Na 25 jaar discussie: ook Franstalig België gaat aantal studenten geneeskunde beperken via ingangsexamen 

Het overaanbod aan studenten arts-tandarts in Franstalig België dat al jaren werd opgebouwd, zal worden opgeslorpt via het artsenquotum. "De federale Planningscommissie zal van daaruit vertrekken in wat ze voorstelt met betrekking tot het aantal studenten dat je nog toelaat. Als je naar de cijfers kijkt, zie je dat de commissie meer expansie toelaat aan Vlaamse kant dan aan Franstalige kant." In 2028 mogen er 744 artsen afstuderen in de Franse gemeenschap en 1.104 in Vlaanderen.

Het vergelijkend ingangsexamen in Franstalig België komt er wel pas vanaf het academiejaar 2023-2024, het komende academiejaar zal er dus nog geen "numerus fixus" zijn. Maar de Franse gemeenschap zal dat zelf compenseren in de ingangsexamens van de daaropvolgende drie academiejaren door strenger te zijn dan het federale quotum, verzekert minister Vandenbroucke.

Volgens de federale minister van Volksgezondheid is er bij de Vlaamse regering nog wat "aarzeling" over de beloftes langs Franstalige zijde rond het vergelijkend ingangsexamen. "Maar ik voel me daar zeker over. Er zijn wederzijdse garanties", aldus Vandenbroucke. Hij houdt wel een stok achter de deur: er liggen wetgevende initiatieven klaar om federaal in te grijpen mocht dat nodig zijn.