Kortrijkse school biedt opleiding kunstschaatsen aan: "Vice-wereldkampioene Loena Hendrickx is onze meter" 

De school kan meteen een grote naam aan de opleiding binden. Loena Hendrickx is vice-wereldkampioen in het kunstschaatsen. Zij wordt meter van de studierichting. Directeur Franky Vinck: "Nu ze tot de wereldtop behoort, heeft dat een effect op jongeren die dezelfde richting willen inslaan. Loena weet hoe een goede samenwerking het verschil kan maken. Zij studeerde zelf in Tilburg. Voor ouders is het vaak een zware taak om met hun kinderen rond te rijden om hen te laten trainen. Hier op school is de training inbegrepen in het lessenpakket."