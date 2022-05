AZ Sint-Jan Brugge Oostende verkozen tot beste ziekenhuis door ZORG Magazine

Het ZORG Magazine bekroont Belgische organisaties uit de zorgsector in 10 categorieën. Het AZ Sint-Jan kreeg de award voor het beste ziekenhuis van 2022. Daar zijn ze na 2 pittige coronajaren erg blij mee. "In onze ziekenhuizen proberen we op alle vlakken voor het beste te gaan", zegt algemeen directeur Hans Rigauts. "Ons dossier bevat verschillende domeinen. Enerzijds hebben we het over onze expertise in heel gespecialiseerde zorg, zorg die andere ziekenhuizen niet aanbieden. Anderzijds hebben we het in ons dossier over de manier waarop wij omgaan met recyclage van medisch materiaal. Zo laten wij hartkatheders recycleren. Ook voor de mentale zorg van patiënten en medewerkers hebben we aandacht, het is een combinatie van verschillende factoren."