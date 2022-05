Beiaardier uit Mol brengt ode voor 100ste verjaardag Toots Thielemans

Om 14 uur vanmiddag weerklinkt de muziek van Toots Thielemans door de straten van Mol. Ze wordt gespeeld door beiaardier Carl Van Eyndhoven. Het concert is ter ere van de honderdste verjaardag van de legendarische mondharmonicaspeler. “Toen hij zes jaar geleden overleed, voelde het alsof er een tijdperk werd afgesloten’, vertelt beiaardier Carl Van Eyndhoven op Radio 2 in Antwerpen. “Toots was één van de allergrootste jazzmuzikanten wereldwijd. Toen hij stierf heb ik ook een nummer van hem op de beiaard gespeeld. Het is belangrijk dat we de herinnering aan hem levendig houden.”