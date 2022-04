Bombardement op Kiev tijdens bezoek VN-topman: "Zeer roekeloos en flagrante schending oorlogsrecht"

Toch denkt Wouters niet dat het bezoek van Guterres aan Poetin zinloos was. "Poetin heeft ingestemd met een rol voor de VN bij de humanitaire corridors om burgers te evacueren. We mogen aan dit incident ook niet te veel aandacht schenken, buiten dan dat het opnieuw een illustratie is van flagrante schendingen van het internationale oorlogsrecht en van grote roekeloosheid wat betreft respect voor de VN en de secretaris-generaal."

Wouters gelooft dat de VN een belangrijke rol kan spelen, nu van rechtstreekse gesprekken tussen Oekraïne en Rusland vrijwel geen sprake meer is. "Vroeg of laat keert men altijd terug bij de VN omdat men ziet dat er geen alternatief is. Het is de internationale wereldgemeenschap. De VN zal via de algemene vergadering blijven aandringen op een koersverandering in Rusland, en via de mensenrechtenraad onderzoeken hoe het zit met schendingen van de mensenrechten door Rusland."