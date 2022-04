Burgerproject plant eerste druivelaars op Genkse mijnterril

Sinds zaterdagmiddag steken de eerste druivelaars in de bodem van de oude terril. Samen met de burgemeester en enkele oud-mijnwerkers zijn die bomen geplant. De eerste serie bomen, de vruchten en uiteindelijk de wijn worden onderzocht door de UGent.

Volgens Rik Froyen van vzw MijnWijn moet wijn, die MijnWijn zal heten, maken van die Genkse druiven wel lukken. "We zien dat er in Wallonië heel wat gelijkaardige initiatieven op poten worden gezet, en in Noord-Frankrijk gebeurt het al. Zeker zijn we natuurlijk nooit, maar we denken dat we binnen enkele jaren wijn zullen kunnen maken van druiven die op de terril zijn geteeld."