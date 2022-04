Homomannen mogen voortaan zonder wachtperiode bloed geven in Canada (tenzij ze anale seks hebben)

Hiv is een virus dat seksueel overdraagbaar is of verspreid wordt via bloed of andere lichamelijke vloeistoffen. Het virus kan leiden tot aids, een ziekte die je immuunsysteem aanvalt. Duizenden mensen stierven aan aids tijdens de jaren 80. De Amerikaanse overheid deed weinig om de ziekte in toom te houden, wat veel mensen wijden aan de homofobe tijdsgeest van toen. In de jaren 80 kreeg het de bijnaam 'the gay disease' of de 'homoziekte', omdat het voornamelijk voorkwam bij homoseksuele mannen. Dit creëerde een stigma rond de ziekte. Vandaag is de ziekte behandelbaar en is het geen doodsvonnis zoals tijdens de jaren 80.