CD&V stapt in Heusden-Zolder mee in de lokale lijst GOED voor de gemeenteraadsverkiezingen

Over de stap was vooraf ook overleg gepleegd met CD&V-Limburg. “We zien nergens graten in omdat GOED een volledig plaatselijke partij is zonder bovenlokale bindingen. Zo gaan we in Heusden-Zolder de versnippering tegen en brengen de sterkste kandidaten samen op één lijst. En tegelijk behouden we via de CD&V onze bindingen met de hogere niveaus en kunnen daar de vruchten van plukken”, besluit Isabelle Thielemans.