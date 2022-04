Canadese superster Céline Dion annuleert concerten in Sportpaleis Antwerpen al derde keer

Ne partez pas sans moi klinkt vandaag erg bitter in de oren van de fans van Céline Dion. Ze zullen nog een jaartje langer moeten wachten voor ze kunnen vertrekken naar een Belgisch concert van de Canadese zangeres. Dion komt in september niet naar het Antwerpse Sportpaleis omwille van gezondheidsredenen. De drie geplande concerten worden verplaatst naar september 2023.

Het is al de derde keer dat Dion haar komst naar Antwerpen uitstelt. In 2020 en 2021 gooide de coronapandemie roet in het eten. Wie tickets had voor de concerten dit jaar, kan die gebruiken voor de volgende concertreeks.