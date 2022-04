Tot 90 procent duurder, maar ook soms goedkoper: vergelijk hier jouw energiecontracten

Het meest opvallende is dat een paar elektriciteitscontracten in het eerste kwartaal van 2022 goedkoper werden. En dat ondanks de almaar stijgende prijzen op de groothandelsmarkten. Zo laat nieuwkomer Dats zijn voorschot voor een gemiddeld gezin dalen van 136 euro in december naar 131 euro in april (-4 procent). Maar ook andere leveranciers, zoals Engie (twee contracten) en de groenstroomleverancier Aspiravi, doen er wat af.

Opmerkelijk: de grootste daler is het sociaal tarief. De voorschotfactuur was daar in april bijna 7 procent goedkoper dan in december. Een gemiddeld gezin met een sociaal tarief betaalt in april 61,83 euro. Voor het duurste contract betaalde u eind april een voorschotfactuur van 162,87 euro. Dat is ruim 100 euro duurder.