Drie Limburgse vrienden suppen van Hasselt naar Nieuwpoort om afval in kaart te brengen

Met hun vijfdaagse tocht door Vlaanderen wil het drietal de vervuiling in onze rivieren blootleggen. "Ons gevoel was dat door de covid-pandemie de bevolking meer tijd buiten heeft doorgebracht en de vervuiling dus navenant is. Dat gevoel werd bevestigd", steekt Wim Pyl van wal.

De tocht verliep in vijf etappes. Maandag van Hasselt naar Aarschot over de Demer en de volgende dag via de Dijle verder naar Mechelen. Woensdag en donderdag van Kortrijk via Zulte over de Leie naar Gent. En als kers op de taart vandaag van Diksmuide over de IJzer naar de kust in Nieuwpoort. In totaal zo’n 250 kilometer.

"Er zijn stukken bij die zelfs vuiler zijn geworden al merken we wel dat steden hun best doen om boorden aan te leggen met riet dat zuiverend werkt. Ook vonden we stroken waar acties zoals 'Mooimakers' plaatsvonden."

De grootste vervuiler van onze rivieren is net zoals vijf jaar geleden de petfles. "Daarom hebben we donderdag een extra actie gedaan. Met 400 petflessen maakten we een slang van 50 meter die we achter onze borden hebben gehangen."