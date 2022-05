Een onderwaterwereld in ballonnen voor de O-parade in Genk

Denise en Koen hebben nog lange dagen voor de boeg. "Je kan zo'n ballonnensculptuur niet lang vooraf klaar maken", vertelt Denise. "Dus vandaag en morgen krijgen we heel wat hulp. Dat vind ik trouwens net zo mooi aan de ballonnenkunst. Je werkt helemaal in het nu. Zondag is het alweer voorbij."

"Na de parade gaat de naald er in", lacht Koen. "Meestal krijgen we hulp van de omstaanders. Die vliegen er enthousiast op om de ballonnen te laten knappen. Dan hoor je een vuurwerk aan knallen en enkele minuten later is het hele kunstwerk verdwenen."

"Sommige mensen willen de ballonnen mee naar huis nemen. Dat kan ook", zegt Denise. "Dan zie je ze door de stad wandelen met een metershoge vis. Wat ze er thuis mee aanvangen is nog maar de vraag", lacht Denise.