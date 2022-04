Economische crisis drijft Turkse president Erdogan weer in handen van Saudi's, na jaren van verzuurde relaties

Sinds de moord bevinden de relaties tussen Turkije en Saudi-Arabië zich op een dieptepunt. Dat uitte zich onder meer in een onofficieel embargo van Saudi-Arabië tegenover Turkije, waardoor de bilaterale handel met ongeveer een miljard dollar afnam. Enkele in het Midden-Oosten populaire Turkse soaps die het toerisme in Turkije een boost gaven, mochten ook niet meer uitgezonden worden in Saudi-Arabië.

Maar de voorbije maanden was er al blijk van enige toenadering. Zo liet het Turkse parket begin april de zaak tegen 26 Saudische verdachten van de moord op Khashoggi vallen en droeg ze over aan Saudi-Arabië. Eerder dit jaar was ook al aangekondigd dat Erdogan in het voorjaar een bezoek aan Saudi-Arabië zou brengen.