Slachtoffers van verkrachting in Oekraïne hebben vaak moeilijk toegang tot abortus

Women on Web probeert via een andere weg de abortusmedicatie bij de vrouwen te krijgen. "We hebben de website vertaald in het Oekraïens en de vrouwen uit Oekraïne kunnen gratis hulp krijgen via Women on Web. Om de vrouwen te bereiken, werken we samen met een hulplijn die opgericht is door een Oekraïense vrouw in Polen. Zij krijgt heel veel telefoontjes en verwijst dan door naar Women on Web."