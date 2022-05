Gemeente Duffel investeert in gratis gele containers voor oud papier en karton

Alle inwoners van Duffel zullen vanaf november gratis een gele container kunnen krijgen voor hun oud papier en karton. Het formaat kunnen ze zelf kiezen. Het grote voordeel is dat het oud papier niet meer kan wegwaaien of nat worden. En het is ook beter voor de rug van zowel de inwoners als van de afvalophalers, want de gele containers kan je makkelijk verrijden. De gele papiercontainer is in de provincie Antwerpen al een tijdlang ingeburgerd in de Kempen, in een aantal gemeenten van afvalverwerker Igean, en in Berlaar. Ook een aantal andere gemeenten overwegen nu om de papiercontainer in te voeren.