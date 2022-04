Drie Open VLD'ers stappen op na fusieplannen in Boortmeerbeek: gemeentebestuur dreigt meerderheid te verliezen 

En dus stappen de drie op als schepenen en gemeenteraadslid. En gaan ze zetelen als onafhankelijken. Op de 23 zetels in de gemeenteraad blijven er op die manier nog maar 11 over voor coalitiepartners Open VLD en N-VA. Toch benadrukt Stroobants dat ze geen oppositie willen voeren tegen het huidige bestuur. "Elke beslissing, elk voorstel zal onder ons drieën besproken worden. En alles waar we achter staan, zullen we blijven steunen. Het is niet de bedoeling om Boormeerbeek onbestuurbaar te maken of om dossiers te blokkeren. We blijven streven naar het belang van de burgers."

Of er nieuwe samenwerkingen komen, met bijvoorbeeld ex-burgemeester Michel Baert die eerder de partij verliet en ook als onafhankelijke zetelt, is nog te vroeg om te zeggen. "Alle deuren staan open", zegt Stroobants. "Maar het is vooral tekenend dat er met Baert bij, nu al vier partijleden van Open VLD zijn vertrokken in Boortmeerbeek."