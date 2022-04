Gerecht in Limburg recupereert 1,2 miljoen euro misdaadgeld dat was doorgesluisd

In veel vonnissen van rechters is sprake van boetes en inkomsten die verbeurd worden verklaard. Maar in de praktijk bleken veel van die veroordeelden niets of bijna niets te bezitten, omdat ze hun geld of bezittingen hadden doorgesluisd. En dat wordt voortaan beter gecontroleerd.

Bruno Coppin van het Limburgse parket legt uit: "We zien dat veroordeelden hun vermogen omzetten in bijvoorbeeld horloges van hoge waarde of door wagens aan te kopen op naam van iemand anders. Of ze gaan via een constructie hun vermogen op naam van iemand anders of van een vennootschap zetten." Als het gerecht er in slaagt zulke constructie te doorprikken, kan het geld gerecupereerd worden.



De voorbije twee jaar kon in Limburg zo in 50 dossiers een bedrag van 1,2 miljoen euro geïnd worden.