Gesloten jeugdinstelling in Beernem wordt gemengd: "Deze week al 4 jongens opgevangen"

"We hebben ook al zo'n gemengde jeugdinstelling in Mol, dus we weten hoe we het moeten aanpakken. De jongens en meisjes worden opgesplitst in aparte leefgroepen en krijgen verschillende leefruimtes. Ze zullen wel samen les krijgen en samen enkele gemeenschappelijke activiteiten of uitstappen doen." Over welke jongens in de instelling terechtkomen, wordt grondig nagedacht: "Zo gaan we nooit jongens, die seksueel misbruik gepleegd hebben in de gemengde instelling van Beernem plaatsen. De gesloten instelling in Ruiselede en Wingene blijft ook volledig voorbehouden voor jongens".