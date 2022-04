Hepatitis bij kinderen - Aantal gevallen in Europa blijft toenemen (ECDC)

De 55 bevestigde gevallen doen zich voor in twaalf landen van de Europees Economische Ruimte. Het gaat onder meer om België, waar vorige week het eerste geval van de hepatitis van onbekende oorsprong werd ontdekt. Daarnaast zijn er ook bevestigde gevallen in Oostenrijk, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Roemenië en Spanje.

Eerder werden ook al 111 gevallen in het Verenigd Koninkrijk gemeld. Volgens ECDC zijn er ook nog eens twaalf gevallen gemeld in de VS, twaalf in Israël en één in Japan.

De meeste patiënten konden herstellen, maar in enkele gevallen was er sprake van een acuut leverfalen waarbij een levertransplantatie vereist was.

ECDC-directeur Andrea Ammon had dinsdag meegedeeld dat de oorzaak van de acute leverziekte bij kinderen nog steeds niet bekend is. Als potentiële boosdoener wordt vooral in de richting van een adenovirus gekeken.