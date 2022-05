Tegenwoordig kan je in veel parkeergarages dankzij nummerplaatherkenning binnenrijden zonder dat je een ticket hoeft te nemen. Je kan dat ook doen via verschillende parkeerapps. Handig, want je kan automatisch de slagbomen passeren. Maar let op, want soms kan dit duurder zijn. Kijk naar de tips van "De inspecteur" in de video.