Hof van Cassatie beslist of assisenproces over moord op Genkse Luana mag voortgezet worden met huidige voorzitter

Op het assisenproces over de moord op de Genkse Luana in Tongeren zal het Hof van Cassatie moeten oordelen of het proces kan worden voortgezet met de huidige voorzitter. Gisteren hadden twee advocaten van een van de beschuldigden een verzoek tot wraking van die voorzitter ingediend. Ze vinden dat hij niet onpartijdig is. Maar de voorzitter is het daar zelf niet mee eens.