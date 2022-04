Idris (11) vraagt politie om extra controles aan school in Hasselt, én die komen er

Juf Laura is heel trots op Idris dat hij ervoor heeft kunnen zorgen dat de politie extra komt controleren aan de schoolpoort. “De kinderen vonden dat er te snel gereden wordt in de straat en toen hebben we een brainstorm gedaan in de klas wie we hierover zouden kunnen aanspreken”, vertelt juf Laura Degreve. “Een groot deel van de klas schreef een brief naar de burgemeester, maar die kon ons niet helpen omdat het een gewestweg is. Maar Idris heeft er nu wel voor kunnen zorgen dat de politie extra komt controleren.”