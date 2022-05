In Hasselt vind je kunst tussen het onkruid op de stoepen

“Met Tournée Locale laten we Hasselaren hun wijk verkennen door middel van cultuur. Als er iets is dat voor velen onbekend terrein is dan is het wel de natuurlijke wereld onder hun voeten. Want zeg nu zelf: hoe dikwijls kijk jij naar onkruid op straat? Met dit project versterken we dus niet alleen het programma van Tournée Locale maar laten we Hasselaren ook stilstaan bij hoe dicht natuur in de stad wel komt”, zegt schepen voor Cultuur Nele Kelchtermans (RoodGroen+).