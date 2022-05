Jager veroordeeld voor neerschieten van zeldzame eenden in Maaseik

De jager uit Kinrooi was op 15 november gaan jagen aan de Maas. Hij wou jagen op de grauwe gans, ook al was dat in die periode verboden. Maar de man schoot ook twee grote zaagbekken neer, en dat zijn zeldzame eenden. Een dier stierf ter plaatse, een tweede dier liet hij achter aan de oever van de Maas in Heppeneert. De jongeman kon geïdentificeerd worden aan de hand van een foto van een getuige van het voorval.