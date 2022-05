Reuzenkever blijft staan op het Ladeuzeplein in Leuven, ondanks veroordeling van kunstenaar Jan Fabre

Het was ooit een geschenk van de Leuvense universiteit aan de stad Leuven: een 23 meter hoge naald die een Scarabee doorprikt. Het kunstwerk droeg de naam "Totem", want dat was het volgens Jan Fabre: "Een totem als eerbetoon aan de schoonheid, de wetenschap, de kennis.'' Een opvallend kunstwerk midden op het Leuvense Ladeuzeplein, dat niet iedereen kon pruimen. De laatste jaren is het kunstwerk echter om een heel andere reden in opspraak gekomen.

Toen kunstenaar Jan Fabre in 2018 beschuldigd werd van grensoverschrijdend gedrag, gingen er al stemmen op om het kunstwerk te verwijderen. Nu de kunstenaar ook effectief schuldig is bevonden en veroordeeld is, komt die vraag opnieuw naar boven. Als het van schepen van Cultuur Denise Vandevoort (Vooruit) afhangt, blijft het kunstwerk gewoon staan: "We veroordelen ten stelligste het gedrag waarvoor hij veroordeeld is, maar het kunstwerk gaat niet weg, want dat heeft daar niets mee te maken. Het is een verwijzing naar de wetenschap en het onderzoek en er is een verschil tussen een kunstwerk en de kunstenaar. Dus de kever op de paal mag rustig blijven staan."