Kasterlee brengt met "Tournee Lokaal" horecazaken en lokale muzikanten samen tijdens pompoenmaand oktober

"Tournee Lokaal" en "Muzikaal Tafelen" vinden plaats tijdens het laatste weekend van oktober, waarbij lokale muzikanten naar de horecazaken komen. “Er is één regel en dat is dat de muzikanten uit de provincie Antwerpen moeten komen. We hebben zelf veel muzikaal talent in Kasterlee, maar we willen hier de hele provincie bij betrekken. Iedereen uit Antwerpen is dus welkom om hier te komen optreden.”

De evenementen in oktober zijn een van de initiatieven uit een ruimer plan van de gemeente om de horeca te steunen. “We hebben een horecaplan goedgekeurd om de horeca in Kasterlee te laten floreren. Dit initiatief is om de horeca en de pompoenmaand oktober te promoten en om mensen gezellig bij elkaar te brengen.” Cafézaken die meedoen aan "Tournee Lokaal" krijgen een subsidie van maximaal 300 euro per maand.