Leerlingen van Ieper en Moorslede winnen nationale Junior Journalist wedstrijd

Myguelle Nevejan, een leerlinge van het Lyceum in Ieper, is uitgeroepen tot "Junior Journalist" van Vlaanderen, een wedstrijd van het Davidsfonds. Meer dan 15.000 jonge schrijvers namen deel, verspreid over 4 reeksen. Ook Moorslede valt in de prijzen, daar haalde Raven Cneut de eerste prijs in de categorie voor de derde graad van het basisonderwijs.