Leuvense scholen leren veilig fietsen met virtual reality

Basisschool De Twijg uit Wijgmaal mocht de VR brillen als één van de eerste testen. Directeur Wim Vercruysse: "Het is altijd fijn als je je leerlingen aan het werk kan zetten met innovatief materiaal. We stappen als school dan ook graag mee in een pilootproject als dit. Met de huidige werkdruk in mijn team, is dat niet evident voor de leerkrachten. Maar die oprechte verwondering en die lachende gezichten na een les verkeersopvoeding... dat geeft echt energie."