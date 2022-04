Pieter uit Wetteren wint rechtszaak tegen Vlaamse overheid over slechte staat van wegdek

"Hier in de buurt wordt al jaren geklaagd over de Kalkensteenweg. Het wegdek is in heel slechte staat", begint Pieter zijn verhaal. "Het is een oude betonbaan met diepe groeven, die zorgen voor geluidsoverlast. Ik ben zelf vader van een jonge tweeling. Ze worden regelmatig wakker van het lawaai en de trillingen. Daarnaast is de weg erg gevaarlijk voor fietsers, want die moeten rakelings langs de snelle voertuigen fietsen. En mensen die op de bus wachten, moeten dat doen in het gras of op dat gevaarlijke fietspad."