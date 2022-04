Meer dan 140 bezwaarschriften tegen Plopsaqua in Mechelen: “40 procent van het bos dreigt te verdwijnen"

Het nieuwe waterpretpark komt in het Zennebeemden Bos, vlak naast Technopolis. “In een heel oud, klein bos zetten ze het grootste waterpretpark van de Benelux. Initieel neemt hun kerngebouw tien procent van het bos in beslag, maar de projectgrond neemt veertig procent in beslag. We verliezen meer bos dan voorzien.” De stadsdiensten onderzoeken nu de bezwaren en geven in juli hun beslissing over de vergunning.