In Voeren mogen er geen vakantieverblijven meer bijkomen: om het leefbaar te houden voor inwoners 

Gisteren had de gemeenteraad al beslist om de belasting op toeristische verblijven volgend jaar te verhogen van 30 naar 80 euro per slaapplek, per jaar, en de jaren nadien tot 100 euro. En dat is zeer tegen de zin van de logies-uitbaters die mogelijk in beroep gaan. Maar het gemeentebestuur zegt dat het tijd is voor een vernieuwde visie waarbij het draagvlak van het toerisme bij de inwoners behouden blijft en niet overschreden wordt. "Het uitzonderlijke landschap in de Voerstreek, met zijn uitgesproken heuvelachtige karakter blijft immers niet onopgemerkt. Het heeft in acht jaar tijd gezorgd voor een verdubbeling van het aantal overnachtingen," verklaart burgemeester Joris Gaens (Voerbelangen).