BEKIJK - Molenbeekse jongeren reageren na uitspraken Conner Rousseau: "Je geeft ons slechte naam, zijn we eigenlijk iets waard?"

De Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek stond deze week weer heel even in het middelpunt van de belangstelling door uitspraken van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. "Als ik door Molenbeek rijd, heb ik niet altijd het gevoel dat ik in België ben", was de titel boven een interview waarin hij de sociale mix en de taalachterstand in het onderwijs aanklaagde. VRT NWS trok naar 2 Molenbeekse scholen en vroeg aan de jongeren wat zij van zijn uitspraken vinden.