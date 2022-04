Schurende kalklaag blijkt oorzaak van onverklaarbare wondjes bij kinderen in zwembad van Aartselaar

Dat probleem is nu opgelost. “We hebben de tegels uitgebreid geschrobd. We zijn daar uren mee bezig geweest. Nadien hebben we het opnieuw getest. Ons personeel is letterlijk met handen en voeten door het bad gegaan en hadden geen wondjes meer. We hopen dat het probleem zo is opgelost.”

De kalk ontstond doordat het personeel elke avond het peuterbad liet leeglopen. “Dat gaan we nu niet meer doen. En als we het doen, gaan we meer inzetten op het reinigen van het zwembad. Zo kan de kalk niet blijven zitten.” Na een sluiting van twee weken opent vanmiddag om 16u het baby- en peuterbad terug voor het grote publiek.

Het baby- en peuterbad is nog maar pas nieuw sinds februari Dok-3. Inwoners van Aartselaar, Hemiksem en Niel kunnen er nu dus terug gebruik van maken.