Fuifzaal zoekt feestjes: stad Halle neemt maatregelen om weer volk aan te trekken 

Zeven jaar bestaat fuifzaal De Kazerne in Halle. Indertijd opgericht omdat de Halse jeugd ijverde voor een eigen plek om te feesten. Die kwam er, maar na enkele jaren daalde het aantal feestjes in de zaal. "In 2018 werden er nog 18 fuiven georganiseerd maar in 2019 waren er dat amper 11”, zegt schepen van Jeugd Dieuwertje Poté (CD&V). En dat heeft alles te maken met de prijzen van de zaal. Die zijn veel te hoog voor de jongeren, gaat ze verder.

"We hebben jeugdverenigingen bevraagd om te horen waarom ze er niets organiseren. En zo doken er toch een aantal pijnpunten op. De opkuis blijkt nogal duur te zijn voor hen. Een firma komt die uitvoeren en dat kost al snel meer dan 400 euro. Dat is een grote hap uit het budget. De kostprijs van de drank bleek ook al niet concurrentieel te zijn en de stad zelf neemt daar nog een percentage van 10 procent op om de administratieve kosten te dekken. Ten derde is de zaal volgens verenigingen niet echt gezellig. Voor jongerenfuiven is dat geen probleem maar voor andere activiteiten moet de ruimte wel aangekleed worden.”