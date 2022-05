Hulstenaar vernoemt nieuwe tulpensoort naar kunstenaar Arne Quinze: De "Tulipa Arne Quinze is een explosie van kleuren"

Het duurt bijna 20 jaar om een nieuwe tulpensoort te ontwikkelen. Geert Vanacker: "Deze nieuwe tulp was klaar om in de verkoop te gaan en had nog een naam nodig." Het gebeurt niet zo vaak dat een tulp naar bekende mensen wordt genoemd. "Meestal zijn het ook Nederlanders die de eer te beurt vallen. Zo heeft André van Duin onlangs zijn naam aan een nieuwe tulp gegeven. Bij mijn weten is Arne Quinze de eerste Belg", zegt Geert. De Tulipa Arne Quinze staat nu officieel geregistreerd in de databank voor Siergewassen.

Vanaf september zou de tulp in de tuincentra beschikbaar zijn. De tulp wordt in het najaar geplant en zal tegen volgend jaar deze periode in bloei staan.