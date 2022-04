Oorlog in Oekraïne dreigt verder te escaleren: "Er moet iemand opstaan die toenadering met Rusland durft te zoeken"

Voorspellen hoe deze oorlog en de escalatie tussen Rusland en het Westen zullen aflopen, kan niemand. Hoe dan ook zal de houding van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk doorslaggevend zijn, zegt Tom Simoens, docent geschiedenis aan de Koninklijke Militaire School. "Als de VS zegt dat het hier en nu ophoudt en geen hulp meer stuurt naar Oekraïne, dan is het game over voor Oekraïne. Dan kunnen ze niet anders dan zich schikken naar de realiteit, met name dat ze zonder buitenlandse hulp niet opgewassen zijn tegen Rusland", zei hij in onze VRT NWS Live (zie video in artikel).

Maar wanneer houdt het op voor de VS? Als Rusland verslagen is in Oekraïne? Of als de VS merkt dat Rusland niet te verslaan is? En hoe reageert Rusland dan? Krijgt het dan geen vrijgeleide om nog zwaarder toe te slaan in Oekraïne, als het daartoe nog in staat is? Simoens denkt dat dat laatste zeker nog het geval is. "We hebben in het Westen een zeer negatieve lezing over de Russische militaire operaties, maar het Russische leger beschikt nog altijd over enorm veel vuurkracht."