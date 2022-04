Opvallend veel Oekraïeners volgen les Nederlands: meeste inschrijvingen in West-Vlaanderen

De Oekraïeners blijken ook erg gemotiveerd, want ze kiezen bijna allemaal voor de 'grote' cursus, niet voor het kortere welkomstpakket. Kim De Poovere, coördinator Nederlands Tweede Taal van CVO Scala: "Ze kiezen om in het gewone traject te stappen van 120 lestijden. We hebben ook een survival pakket van 40 lestijden, maar dat wordt minder gekozen. Ze hebben elke voormiddag les van 9 uur tot 12 uur. We bieden ook remediëringssessies aan, dat betekent dat ze na de les nog extra uitleg krijgen. En ook die lessen worden vlot ingevuld door de Oekraïense vluchtelingen."

De lessen lopen tot eind juni. Of ze ook in september terug zullen komen, zal afhangen van hoe de oorlog in Oekraïne evolueert.