Artsen waarschuwen voor meer en zwaardere ongevallen met e-steps: "Vaak lelijke breuken of gruwelijke gezichtstrauma’s"

Wie in een grootstad woont of er regelmatig passeert, kan er niet omheen: de elektrische step of e-step. Je kan er zelf één kopen of je kan er eenvoudigweg eentje uitlenen want op alle hoeken van de straat zie je ze tegenwoordig staan. Voor veel mensen is het een handig vervoermiddel, maar het gebruik is niet zonder gevaar. Dat ondervonden Roel en Dominiky in levende lijve. Beiden maakten tot voor kort gretig gebruik van de elektrische step, tot het grondig misliep.