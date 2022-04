Van porno kijken tot Boris Johnson verleiden: ophef in Verenigd Koninkrijk na meerdere seksschandalen in parlement

In het Verenigd Koninkrijk is ophef ontstaan nadat er meerderde seksschandelen in de Britse politiek naar buiten zijn gekomen. Zo is een parlementslid tijdelijk geschorst nadat hij betrapt werd op het kijken van porno in het parlement. Daarnaast worden 56 parlementsleden verdacht van grensoverschrijdend gedrag en volgens sommige Conservatieven heeft een parlementslid van de oppositie geprobeerd premier Boris Johnson in de war te brengen met verleidelijke poses. Wat is er aan de hand in het Britse Lagerhuis? Ivan Ollevier, expert Verenigd Koninkrijk bij VRT NWS legt het uit in "Laat".