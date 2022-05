Oppositie klaagt over onafgewerkte Grote Markt in Tienen: "Is dit onkunde of onwil?"

Volgens Daenen gaat het om een handvol problemen. "Om te beginnen is er het gat voor de muziekacademie dat al een hele tijd open ligt", meent het oppositielid. "Men slaagt er maar niet in om dat te dichten en het probleem op te lossen. Daarnaast is er ook nog de langverwachte fontein die nog steeds niet werkt." Ook de nieuwe bomen en struiken op de Grote Markt staan volgens de Tiense oppositie verkeerd. "De aangelegde beplanting staat voor en tegen de gevels van de gebouwen", gaat Daenen verder. "En dat is heel vervelend voor de mensen die er wonen. Ik begrijp dat niet. Ik vraag mij dan af of dat onkunde of onwil is."