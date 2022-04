Oude kademuur ontdekt bij verbredingswerken van rivier de Berwijn in Voeren

Begin maart werd gestart met verbredingswerken om een oplossing te bieden voor de wateroverlast na hevige regenval. De Berwijn loopt door de dorpskern van Moelingen en daar is regelmatig wateroverlast. Ook afgelopen zomer stond het water tot bijna 1,5 meter in de huizen. Door de verbreding zal er tot 10 kubieke meter water per seconde extra door de rivier kunnen stromen.

Tijdens de werkzaamheden ontdekte de aannemer dus een kademuur. Die zal op basis van oude foto's in zijn oorspronkelijke staat hersteld worden, waar dat mogelijk is. Tegen de zou de nieuwe winterbedding van de Berwijn in Voeren klaar moeten zijn.