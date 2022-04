Paniek op Israëlische luchthaven: Amerikaans gezin reist met artilleriegranaat in koffer "als souvenir"

Een Amerikaanse familie veroorzaakte gisteren een bomalarm op de luchthaven van Ben Goerion, de grootste Israëlische luchthaven bij Tel Aviv. Tijdens de veiligheidscontrole bleek er een niet-ontplofte granaat in hun koffer te zitten. Het gezin had die gevonden op de Golan, een hoogvlakte die Israël veroverde op Syrië en al sinds decennia bezet. Blijkbaar wilde het gezin de bom als een soort souvenir mee naar huis nemen.

In de vertrekhal van de luchthaven brak onmiddellijk grote paniek uit, zoals goed te zien is in een video die via sociale media is gedeeld. Mensen vluchten naar alle kanten weg. Een man raakte gewond, toen hij probeerde via de transportband weg te vluchten en viel.